Daha önce İpekyolu, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde belediye başkan adaylarını açıklayan HÜDA PAR şimdi de Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar ve Özalp ilçelerindeki belediye başkan adaylarını duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerinde Van’ın ilçelerinde yarışacak adaylarını duyuran HÜDA PAR’ın adayları ise şu isimler oldu;

Edremit’te Erdal Sümen, Bahçesaray’da İskender Botan, Çatak’ta Muhammet Gültepe, Gürpınar’da Fevzi Doğan ve Özalp’ta Seyithan Erçiçek Belediye Başkan adayı oldu.