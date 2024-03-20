31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da mitinge katılarak partililere seslendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak konuşmasına başlayan Yapıcıoğlu, "Gazze'de iftar edecek birkaç lokma ekmeğe muhtaç kardeşlerimiz var. 5 buçuk aydan uzun süredir Gazze'ye ateş yağıyor, şimdi de açlıktan ölüyor.

Toplam 2 milyon 200 bin insan dar bir alana sıkıştırılmış, şimdi de çocuk mezarlığına döndü. İnsanlık orada öldü, maalesef 2 milyarlık İslam alemi bir şey yapamıyor. Orada savunmasız sivil insanlar öldürülüyor." şeklinde konuştu.

“ÖNCE İNSAN, ÖNCE ADALET”

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Aynı zamanda 10 gün sonra yerel seçimlere gideceğiz, sandık başına seçime gidiyoruz, burada bir seçim var. Biz yola çıktığımız günden beridir diyoruz ki; önce insan önce adalet. Bizim siyasetimizin merkezinde insan var, bu nedenle de hep barış, hep kardeşlik, hep birlik beraberlik diyeceğiz. Halk HÜDA PAR'ı tanıdıkça bağrına basıyor" ifadelerini kullandı.

“DAR GELİRLİLERE İÇME SUYU ÜCRETSİZ OLACAK”

Yapıcıoğlu, "Yönetim anlayışımızı dört temel kavramla özetliyoruz; adalet, emanet, ehliyet ve liyakat diyoruz. Van'ın ve diğer kentlerin yerel sorunlarını güçlü kadrolarımızla çözebiliriz. Gelir dağılımında çok büyük bir adaletsizlik var, biz diyoruz ki bu belediye HÜDA PAR belediyesi olursa, sosyal projelerimizle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını gidereceğiz, bizim yönettiğimiz belediyelerde kimse aç kalmayacak, kimse evsiz kalmayacak.

Dar gelirli kardeşlerimize içme suyunu ücretsiz vereceğiz, bizler sosyal belediyecilik anlayışı ile genç kardeşlerimize bazı sözler de verdik, böylece maddi imkansızlıklar nedeniyle maddi destek sağlayıp evlenecek gençlerimize yardımcı olacağız. Belediye gelirlerinin her bir kuruşunu halkımız yararına harcayacağız." diyerek seçmenlerden destek istedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerinin Van'a ve diğer illere hayırlar getirmesini dileyerek mitingi sonlandırdı.