Huawei, giyilebilir teknoloji dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İşte beklenen Huawei Watch GT 5 serisi ile ilgili son gelişmeler...

Huawei'nin Yeni Akıllı Saat Serisi Yolda: HarmonyOS NEXT ile Performans Yükseliyor!

Huawei'nin giyilebilir cihazlar kategorisindeki yeni amiral gemisi, HarmonyOS NEXT ile test ediliyor ve piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. @FixedFocus gibi güvenilir kaynaklar, yeni Huawei Watch GT 5 serisinin spor saatleriyle ilgili deneyimlerini paylaşıyor. Yeni seri, mevcut 4.2 yazılım sürümünden daha akıcı ve etkili bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Beklenen Lansman Tarihi ve Mate 70 Serisi ile Birlikte Tanıtımı

Huawei Watch GT 5 serisinin lansman tarihi net olarak açıklanmasa da, HarmonyOS NEXT beta versiyonunun bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. Saatlerin aynı zamanda ekim ayında tanıtılacak Mate 70 serisi telefonlarla birlikte görücüye çıkabileceği de söylentiler arasında.

Huawei, yeni yazılımı ile birlikte kullanıcılarına daha hızlı, daha akıcı ve daha güvenli bir akıllı saat deneyimi vaat ediyor. Huawei Watch GT 5 serisi, giyilebilir teknolojide yeni bir dönemin başlangıcı olabilir!