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Gürpınar ve Başkale ilçeleri arasında yer alan ve özellikle İran ve Iraklı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Hoşap Kalesi’nde haziran ayı itibariyle restorasyon çalışmaları başlatıldı. Restorasyon çalışmalarıyla mimari dokusunun ortaya çıkarılması hedeflenen Hoşap Kalesini ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Tükrmenoğlu, kalenin geçmiş tarihi ile ilgili çok bilinmeyen gizemli sırları barındırdığını söyledi. Hoşap Kalesi’nin Türkiye'nin en güzel kaleleri arasında yer aldığını vurgulayan Türkmenoğlu, “İçinde 3 tane hamamı, 2 tane camisi ve birçok yerde zindanları olan kale, dışarıdan baktığımızda bir kartal abidesi olarak görünüyor.

Tarihin birçok döneminde her zaman gizemliğini korumuştur. İç içe 3 tane surdan oluşuyor. Geçen yıl Kültür Bakan Yardımcımızın Van ziyareti sırasında kalenin yapısında ciddi anlamda hasar olduğu tespit edilerek burada çalışma başlatıldı. Özellikle tehlike arz eden birçok noktası var. Bunları iyileştirmek ve birçok yeri yeniden restore etmek adına aşağı yukarı 8 aya yakındır çalışma sergileniyor” dedi.

Çalışmaların yılsonunda tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Türkmenoğlu, “Bu kale bizim için, bölge için, Türkiye için ve dünya için önemli bir kale. Bunu muhafaza etmemiz de bizim asli görevlerimizden biridir. Bugün kalenin inşaatının hangi aşamada olduğunu görmek için ziyaret ettik. İnşallah önümüzdeki süreçte tüm halkımızın gezip görülmesi için kale açık hale gelecektir.

Tehlike arz ettiği için kimse alınmıyordu ama bundan sonra inşallah burayı herkese gezebilecek ve eşsiz güzelliği görebilecektir” ifadelerini kullandı. Hoşap Kalesi'nin Türkiye'nin mirası olduğunu belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise "Hoşap Kalesi, Türkiye'deki 13 şato kaleden biridir.

Burada belediye olarak bazı çalışmaları yürütüyoruz. Kale taşlarının dökülmesi aynı zamanda bir mirasın kaybolması ile beraber tehlike arz ediyordu. Bizim çalışmalarımız bu vesileyle biraz gecikmeye girdi. Bu mirasımızı hep koruyacağız. Kültür Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İha