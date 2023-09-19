Tahmini Okuma Süresi: dakika

Emekli zammı için çalışmalar devam ediyor. Meclis’in açılması ile gündeme getirilecek maaşlarda iyileştirme için ikinci torba yasa bekleniyor. Emekliye ek zam konusunun da torba yasaya eklenmesi gündemde. Çalışmada ise 3 ana başlık masada yer alacak. Hem kök aylık artacak hem de en düşük emekli maaşı yükselecek. Bir de 3. ikramiye olarak Cumhuriyet ikramiyesi verilmesi beklentiler arasında.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık zam oranının yaklaşık yüzde 39.61 olması bekleniyor. Ancak bu oranın memur zammı referans alındığında ve refah payı uygulandığında yüzde 50'yi aşabileceği öngörülüyor. Bu durumda, 7.500 TL tutarındaki SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 10.000 TL'nin üzerine yükselecek. Emeklilerin heyecanla beklediği bir diğer konu ise ek zam düzenlemeleri. Hükümet, emeklilere ek ikramiyeler verilmesi konusunda çalışmalar yürütüyor.

EMEKLİYE ZAM İÇİN BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Tüm bunlar için 1 Ekim’de açılacak Meclis’e gözler çevrilirken Ankara’dan çok yeni bir açıklama daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşları ile ilgili ciddi bir hazırlık süreci yürütüldüğünü kaydetti. Yol haritasının ise Ekim’de belirleneceğini dile getirdi.

BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce müjdesini verdiği Bağ-Kur’lu küçük esnafa 1800 gün yani 5 yıl erken emeklilik kapısını aralayan düzenleme için, “Özellikle küçük esnaf kapsamındaki 1 milyon Bağ-Kur’lu vatandaşımızı kapsayacak bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

MASADA 3 BAŞLIK VAR

Emekliler Ekim'de Meclis'e taşınacak torba teklife iyileştirmenin de eklenmesini beklerken, çalışmada 3 başlığın masaya yatırıldığı belirtiliyor. İlk formülde kök aylık ve taban aylıkta yapılacak artışlar ara zam şeklinde yapılabileceği gibi, Ocak ayında da mevcut zamlarla birlikte hayata geçirilebilecek.

Eğer Ocak ayı beklenir ve oransal artışta karar kılınırsa yüzde 31-33 seviyelerinde beklenen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon zammının refah payı ile birlikte yüzde 50 ve üstü seviyelerine ulaşması bekleniyor. Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ikramiye verilmesi de gündemde.

EMEKLİ DERNEĞİNDEN ÇAĞRI

Bu konuda bir çalışma yapıldığı, bir seferlik ödenmesi planlanan ikramiye tutarının en az 5 bin lira olması üzerinde durulduğu belirtiliyor. Türkiye Emekliler Derneği ise bu tutarın 10 bin lira olması yönünde çağrı yaptı.

Büyük bir bölümü kıt kanaat geçinen emeklilerin dört gözle aylıklarına yapılacak artışı beklediğine dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:

"Aylıklara artışın yanında bayram ikramiyeleri de artırılmalı. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla emeklilere verileceği konuşulan 5 bin liralık ikramiye de ek bir gelir sağlaması açısından önemli. Fakat 5 bin liralık ikramiye ne Cumhuriyetimize yakışacak ne de emeklimizi mutlu edebilecek düzeyde. Cumhuriyet İkramiyesi en az 10 bin lira olmalıdır."

"MECLİS'İN İLK GÜNDEM MADDESİ EMEKLİYE ZAM OLMALI"

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin aylıklarına yapılacak zam için Meclis'in açılmasını dört gözle beklediğini belirterek, "Emeklilerimiz, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaları dikkate alarak ekim ayında zamlı aylık almayı bekliyor.

Buna karşın, zammın kasım ve aralık ayında yapılacağı yönündeki iddialar emeklilerde derin bir kaygı ve tepkiye yol açıyor. Ekim ayında Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilere zam olmalı. Çünkü milyonlarca emeklinin dayanacak gücü kalmadı." dedi.

MYNET