HİZMET-İŞ Sendikası ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve AK Parti önceki dönem milletvekillerinden Hüseyin Tanrıverdi, beraberindeki 81 ilin sendika başkanları ve yöneticileri ile birlikte Van'a gelecek. 15 Ekim Salı günü Van'a gelecek olan heyet, İpekyolu Belediyesi önünde çadır kuran işçilerle bir araya gelecek. İşçilere destek ziyaretinde bulunacak olan heyet akabinde geniş katılımlı bir basın açıklaması düzenleyecek. Van'da işten çıkartılan yaklaşık 800 kişinin geri işe iadesi için çağrıda bulunacak olan heyet, akabinde düzenlenen protestolara katılacak.

Kaynak: WanHaber / Mecnun Çali