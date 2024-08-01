İşçileri ziyaret eden HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, destek açıklamasında bulunarak; “Gelin bu arkadaşlarımızın hepsini işe döndürün. Herkes işine dönsün ve işini yapmayanlarla ilgili atacağınız her adımı destekleyelim...” ifadelerini kullandı.

“Siyasetçi kimliğimle değil bir sendikalı kimliğimle buraya geldim” diyen HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Siyaset bizim işimiz değil. Biz sendikacıyız. Biz işçimizin, mücadele eden kardeşlerimizin haklarını korumak için buradayız.” dedi.

Başkan Arslan, “HAK-İŞ olarak ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin bütün mağdur ve mazlumlarının yanında mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu topraklarda onurlu bir yaşam isteyen, bu topraklarda ekmeği ve aşıyla hayatta kalmaya çalışan belediye emekçilerinin herhangi bir kusuru olmadan, bir soruşturma geçirmeden, disiplin hükümleri işletilmeden işten çıkarılan 800’den fazla arkadaşımızla dayanışma için buradayız.” diye kaydetti.

ARSLAN: “İŞÇİLER İŞE DÖNENE KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

“Bu arkadaşlarımızın hakkını, hukukunu, ekmeğini, geleceğini elde edene kadar burada kalmaya devam edeceğiz” diyen Arslan, “Maalesef Türkiye’nin pek çok yerinde olduğu gibi seçim öncesinde vadettiklerinin tam tersini yapan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Burada belediye başkan adaylıklarını açıklarken ‘Kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynamayacağız. Ekmekle oynamak bize yakışmaz’ diyenler gelir gelmez işçileri işten attılar. Van Büyükşehir, VASKİ, Gevaş, Tuşba, Edremit ve diğer belediyelerimizden işten çıkarılan arkadaşlarımızın tekrar işe dönmesine kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Direne direne kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

“İŞE GELMEDEN PARA ALAN BİR KİŞİ VARSA GELİP İMZAYI BEN ATACAĞIM”

Başkan Arslan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Çok belediye başkanları gördük, çokları geldi ve gitti ama biz buradayız. Bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. Kimse bizi buradan uzaklaştıramaz. İşten çıkarılan 800’den fazla arkadaşımızın hiçbiri hakkında işlem yapılmamış. Disiplin kovuşturması yok, bankamatik memuru diyorlar, ispat edemiyorlar. İşe gelmeden para alan bir kişi varsa gelip imzayı ben atacağım.”

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, “İnsanların sadece 6 ay önce, 9 ay önce, bir yıl önce, 3 ay önce işe alınmış olmaları suç mu? 6 ay önce işe başlamış diye işten çıkarma hakkı nereden geliyor, hangi hukukta, hangi yasada var?” diyerek, çıkarılan işçilerin yeniden işe alınmadan asla pes etmeyeceklerini vurguladı.

“İŞİNİ YAPMAYANLARLA İLGİLİ ATACAĞINIZ HER ADIMI DESTEKLEYECEĞİZ”

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Size bir kez daha çağrı yapıyorum; Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Bu işçilerin emeğini, alın terini, hakkını, hukukunu düşünün. Bu süre çabuk gelip geçer, bir gün hesap verme günü geldiğinde hesabını bu millet sizden sorar. Gelin bu arkadaşlarımızın hepsini işe döndürün, sürgünlerden vazgeçin. Herkes işine dönsün ve işini yapmayanlarla ilgili atacağınız her adımı destekleyeceğiz. Ama önce bu arkadaşlarımızı işe döndürün.”

Basın açıklamasından sonra işçiler sloganlar atarak seslerini duyurmaya çalıştı.