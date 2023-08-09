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Havacılık endüstrisi, teknolojik gelişmeler ve mühendislik başarıları sayesinde hız sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Yolcu uçakları da bu alanda önemli bir yere sahip ve zamanla daha yüksek hızlara ulaşabilen modeller geliştirilmekte.

Aşağıda, hızı ve fiyatı değerlendirerek, dünyadaki yolcu uçaklarının maksimum hızlarına bir göz attık.

Kemerlerinizi bağlayın ve gökyüzündeki en hızlı uçaklara bir göz atmak için okumaya devam edin.

1. Boeing 747-400 - 1056 km/s

747-400, 35 yılı aşkın bir süredir hizmette olmasına rağmen bu listede yerini almayı başarıyor. Söz konusu uçak, 747'nin en yaygın varyantıdır ve uzun menzil ile yüksek hızın karışımı, onu altın çağında havayolları arasında çok popüler bir uçak yapmıştır.

Ne yazık ki, bu etkileyici azami hıza rağmen uçak eskiyen ve verimsiz bir tasarıma sahip. Üretimi 2007 yılında sona eren uçak, günümüzde kullanılmıyor.

2. Boeing 777 - 1098 km/s

Boeing'in menzilindeki bir diğer popüler ve uzun soluklu uçak olan 777, yaklaşık 30 yıldır göklerde. Yeni siparişler ve teslimatlar, bu uçağı birkaç yıl daha göklerde göreceğimiz anlamına geliyor.

Bu uçak, sadece iki motorlu tek katlı bir uçak için etkileyici olan 500'den fazla yolcuyu uçurabilir.

3. Airbus A380 - 1098 km/s

A380, 800'den fazla kişiyi konforlu bir şekilde taşıyabilen, dünyadaki tek tam boy, çift katlı uçaktır.

Aslında bu uçak, 32 çift katlı otobüs genişliğinde, şimdiye kadar yapılmış en büyük yolcu uçağıdır.

A380, son 16 yılda dünya çapında 300 milyondan fazla insanı taşıdı. Üretimi resmen sona erdi, ancak bu uçağın sunduğu hız ve konfor, daha uzun yıllar uçacağı anlamına geliyor.

4. Dassault Falcon 7X - 1111 km/s

Bu üç motorlu iş jeti, şaşırtıcı derecede hızlı ve 1100km/s'nin üzerindeki hızlarda 16 kişiyi lüks bir şekilde taşıyabiliyor.

Üç motorlu uçaklar (trijetler) nadirdir ve şu anda bunları yapan tek üretici Dassault'dur. Bunun ana avantajı, kanatların uçağın daha arkasına monte edilebilmesi, ağırlık merkezinin değiştirilmesi ve yakıt verimliliğinin artmasıdır.

Falcon 7X, Dassault tarafından üretilen uzun bir Falcon uçak serisinden biridir. Yaklaşan Falcon 10X, planlanan azami hızıyla Falcon 7X'ten daha da hızlı olacak.

5. Boeing 787 Dreamliner - 1111 km/s

Boeing'in geniş gövdeli uzun mesafeli uçağı, şimdiden konfor ve verimlilik konusunda bir itibar oluşturdu.

Bu, dünya çapında 1.000'den fazla hizmette olan popüler bir uçaktır. Eğer uzun mesafeler arasında uçtuysanız, 787 Dreamliner'a mutlaka binmişsinizdir.

6. Boeing 747 8i - 1136 km/s

Boeing 747 8i, 747 platformunun yaşına rağmen 1130km/s üzerindeki hızlarda yaklaşık 500 kişiyi taşıma kapasitesi ile dünyanın en hızlı büyük ticari jetidir.

Hatta bu uçaklar o kadar etkileyici ki şu anda iki tanesi ABD Hava Kuvvetleri tarafından modifiye ediliyor ve 2024'te hizmete girmeleri bekleniyor.

7. Gulfstream G700 - 1142 km/s

Gulfstream, belki de özel jetlerdeki vazgeçilmez tek isimdir. 13.000 km'lik bir menzile sahip bu uçak, ayrıca 15 km'nin üzerindeki yüksekliklerde uçma kabiliyetine sahiptir

8. Cessna Citation X+ - 1154 km/s

Uzun süredir devam eden Citation X'in güncellenmiş bir versiyonu olan Citation X+, daha büyük bir kabin ve geliştirilmiş bir azami hız ile 2012'de tanıtıldı.

Söz konusu uçak, 6400km ile bazı rakiplerinden daha kısa menzile sahip olmasına rağmen çok popüler olmayı başardı. Uçağın üretimi 2018'de sona erdi.

9. Bombardier Global 8000 - 1160 km/s

Hiç toplantıdan toplantıya dünyanın etrafında uçarak yaşamak istediniz , ancak geleneksel uçakların çok yavaş olduğunu düşündünüz mü? Rahatlayın, çünkü Global 8000 size yardım etmek için burada.

19 yolcu taşıma kapasitesine sahip lüks uçak, 14.000 km'nin üzerinde bir menzil sunabiliyor.

10. SpaceShipTwo Unity - 3704 km/s

2023'te yolculara sunulan dünyanın en hızlı uçağı, Virgin Galactic şirketine ait. Temmuz 2021'de roket uçağındaki altı yolcu, ABD, New Mexico semalarında rekor hızlara ulaşmayı başardı.

Bu listedeki diğer uçaklardan farklı olarak VSS Unity, tek bir roket motoruyla çalışıyor. Yardımsız havalanamaz ve bir kargo uçağının arkasında fırlatma yüksekliğine (15 km) taşınması gerekir.

Fırlatıldıktan sonra 3700km/s'nin üzerindeki hızlara ulaşabilir ve Dünya yüzeyinden yaklaşık 90km yükseklikte uçabilir.

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