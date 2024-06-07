Epic Games Store, oyunseverlere sürpriz yapmaya devam ediyor. Bu hafta, Firaxis Games'in geliştirdiği ve 2K tarafından yayınlanan Marvel's Midnight Suns, ücretsiz olarak sunuluyor. Oyuncular, bu muhteşem oyunu 13 Haziran'a kadar kütüphanelerine ekleyebilirler.

MARVEL'S MİDNİGHT SUNS: EPİC GAMES STORE'DA ÜCRETSİZ!

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, normalde 699 TL değerinde olan Marvel's Midnight Suns oldu. Bu kart tabanlı taktiksel RPG oyununda, Marvel Evreni'nin sevilen kahramanlarıyla karanlık bir maceraya atılacaksınız. Iron Man, Wolverine, Captain America gibi kahramanlarla, büyük bir tehlikeye karşı savaşacaksınız.

MARVEL'S MİDNİGHT SUNS'U KAÇIRMAYIN!

Marvel's Midnight Suns, 13 Haziran'a kadar ücretsiz olarak indirilebilir. Ancak, kalıcı olarak sahip olmak için acele etmelisiniz. Unutmayın, 13 Haziran'dan sonra fırsatı kaçırmış olabilirsiniz!

EPİC GAMES'TEN ÜCRETSİZ OYUN NASIL ALINIR?

Epic Games Store'dan ücretsiz oyun almak çok kolay. Epic Games web sitesine giriş yapın, ücretsiz oyunu seçin ve kütüphanenize ekleyin. Hızlı ve kolay bir şekilde ücretsiz oyunlarınızı alabilirsiniz!