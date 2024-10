BU YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ NEDİR VE NEDEN GETİRİLİYOR?

Bu düzenleme kapsamında, 100 bin liralık kredi kartı limitine sahip olan bireylerden her yıl 750 TL kesinti yapılması öngörülüyor. Bu yeni vergi, savunma sanayisine aktarılmak üzere alınacak ve sadece kredi kartı sahiplerini değil, dolaylı olarak tüm vatandaşları etkileyecek. Zira, bu tür düzenlemeler, genel vergi yükünün artması anlamına gelmekte ve tasarruf yapma alışkanlıklarını değiştirebilir. Vergi sistemine entegre edilen bu yenilik, birçok kişi için maddi olarak zorlayıcı hale gelebilir.Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda, her yıl 5 Ocak tarihinde 750 TL’lik kesinti, kart sahibinin hesabına yansıtılacak. Bu durum, kredi kartı kullanıcılarının bütçelerini etkileyerek, harcama planlarını gözden geçirmelerine neden olabilir. Özellikle 100 bin lira ve üzeri limitli kart sahipleri için geçerli olacak bu kesinti, kart iptal edildiğinde iade edilmeyecek. Bunun yanı sıra, ek kartlar ve sanat kartlar için herhangi bir katkı payı alınmayacak. Ancak, bu kesintinin her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı bilgisi, vatandaşların gelecek yıllarda daha da büyük bir yükle karşılaşabileceğini gösteriyor. Bu durum, toplumda geniş bir tartışma yaratma potansiyeline sahip.

TORBA YASADA BAŞKA HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

Torba yasada yer alan diğer düzenlemeler de dikkat çekici. Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak ücretler, sıfır araçların tescil işlemleri ve motorlu taşıtlar vergisi gibi konularda yeni kesintiler söz konusu. Örneğin, sıfır araç tescil işlemleri için 3.000 TL, ikinci el araç satışlarında ise 1.500 TL kesinti yapılacak. Ayrıca, motor silindir hacmi 100 cm³'ün altında olan motosikletler de motorlu taşıtlar vergisi kapsamına alınacak. Bu tür düzenlemeler, çoğu kişi için ek maliyetler anlamına gelecek ve dolaylı olarak tüm vatandaşları etkileyecek. Özellikle araç sahibi olanların bu durumdan nasıl etkileneceği, tartışılmaya devam edecektir.