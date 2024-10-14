Otomotiv üretimi geriledi, ihracat az da olsa yavaşladı. Otomobil sektöründeki daralmayla birlikte Türkiye'deki kayıtlı araçların giderek yaşlanması, çevre konusunda önemli bir sorun haline gelmeye başladı. 13 yaş üzeri olan otomobiller için 'araç değiştirme desteği' önerisi geldi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayınlanan son rapora göre toplam otomotiv üretimi geçen yıla oranla yüzde 7 gerilerken ihracat ise bir önceki yıla paralel bir seyirle yüzde 1 oranında yavaşladı.

İlk sırada yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayinin ihracatı yılın ilk dokuz aylık döneminde, yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini koruyarak 26,7 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; konuyla ilgili değerlendirme toplantısında 3,4 milyar dolarla eylül ayında ihracat rekoru kırdığını açıklayan OSD Başkanı Cengiz Eroldu “Bu başarıda da önemli faktör adetsel ihracatımızın yaklaşık 90 bin adetle, geçen senenin eylül ayına göre yüzde 16’lık bir artışı. Bu yıl sonu için çok olumlu bir sinyal.

Öte yandan kapasite kullanımında hâlâ eksikliğimiz var. Geçen seneye göre 3 puan düşüşle yüzde 76’lık bir kapasite kullanım orandayız” dedi.

Çevre kirliliğinin yüzde 95’lik oranının trafiğe kayıtlı eski araçlardan kaynaklandığına dikkat çeken Eroldu “Mevcut parkın neredeyse 10 milyon adedi, 13 yaş ve üstü. Bu araçlar çevre kirliliğinin 95’ini oluşturuyor. Bu parkın bertaraf edilmesi lazım, örneğin Çevre Bakanlığı üzerinden bir fon oluşturulması ve eski araçların belli bir rakam karşılığında hurdaya ayrılması konuşulabilir.

Araç değiştirme desteği

Araç değiştirme desteği gibi düşünebiliriz bunu. Geçmiş yıllarda yapıldı, çok suiistimaller oldu. Bir takım tedbirlerle bu önlenebilir.

Bu gerçekten önemli bir konu, bu durumun sağlayacağı yakıt ekonomisi bile ülkenin yakıt faturasına büyük bir destek aslında. Çevresel katkıların yanı sıra ödemeler dengesi için de önem arz ediyor.

2000 yılı öncesi modellerin yakıt sarfiyatı neredeyse iki katı. Bu noktada atılacak bir adım ülkemizin 0 emisyon hedefleri için ciddi bir ilerleme kazandıracaktır.

Hibrit ve elektrikli araçların ön plana çıkmasını desteklenmesi bu noktada önemli rol oynuyor” dedi.