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Van Spor’da bugün oynanacak olan Serik Belediyespor maçı öncesi taraftarlara çağrı yapıldı. Van Sporlu futbolcular hep bir ağızdan taraftarları maça davet ederken, “Büyük Van Spor taraftarı, şampiyonluk yolunda size ihtiyacımız var. Bizleri yalnız bırakmayın. Sizleri maça bekliyoruz. Sen yoksan bir kişi eksiğiz…” mesajı verdi.

Teknik Direktör Ümit Bozkurt da; “Değerli Van Spor taraftarları; sahamızda oynayacağımız Serik Belediyespor maçına hepinizi bekliyoruz. Sen yoksan bir eksiğiz” dedi.

Aynı çağrıyı, Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak da yaptı.

Van Spor FK Başkanı Kıyak; “Kendi sahamızda konuk edeceğimiz Serik maçına siz kıymetli Vanlı hemşerilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gölkentliler Taraftarlar Grubu Başkanı Nevzat Aslan da, tüm taraftarları takıma destek vermek üzere stada davet ederek; “Sen yoksan bir kişi eksiğiz” diye kaydetti.

Van Spor FK, bugün kendi sahasında konuk edeceği Serik Belediyespor ile saat 14.00’te karşı karşıya gelecek.

İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

27.01.2024 14:00 Nazilli Belediyespor - Ankara Demirspor

27.01.2024 14:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Kırklarelispor Futbol A.Ş

27.01.2024 14:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

27.01.2024 14:00 Esenler Erokspor - Zonguldak Kömürspor A.Ş

27.01.2024 14:00 Altınordu - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

27.01.2024 14:00 Ankaraspor - Bursaspor

27.01.2024 14:00 Vefa Group Van Spor FK - Serik Belediyespor

27.01.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Bucaspor 1928

27.01.2024 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Kırşehir Futbol Spor Kulübü