14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi partiler arası ittifak görüşmeleri sürerken, kapatılma davası süren Halkların Demokratik Partisi’nde (HDP) de olası kapatılmaya karşı alternatifler tartışılıyor.

Seçim gündemiyle 12 Mart’ta toplanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi toplantısında kapatma davasına karşı seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceği yönünde eğilim güçlendiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı adayı da yeniden görüşülecek

HDP’nin, yarın gerçekleştirilecek MYK toplantısında bu eğilimi kararlaştırılması bekleniyor. HDP MYK’nın bir diğer gündeminin de Cumhurbaşkanlığı adayı çıkarma eğilimini de yeniden gözden geçirileceği ve 16 Mart’ta gerçekleştirilecek Emek ve Özgürlük İttifakı toplantısında ittifak partilerle birlikte son kararın verileceği belirtildi.

Öte yandan HDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair ortak kararın yanı sıra genel seçimlere de Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında girme talebini toplantıya taşıyacağı öğrenildi.

Haber: / MA