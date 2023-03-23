14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalar sürerken, Van’da da seçim hazırlıkları devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığı da seçim hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı. İl binasında gerçekleşen toplantıya HDP Van İl Eşbaşkanı Handan Karakoyun ile Fikret Doğan katıldı.

“DEPREM İLLERİNE ULAŞTIRMAYA ÇALIŞTIK”

Karakoyun yaptığı açıklamada, “6 Şubat Maraş depremleri ve 14 Mayıs seçimleri nedeniyle yoğun bir sürecin içerisindeyiz. Depremin üzerinden 45 gün geçti, genel seçimlere de 52 gün kaldı. Bildiğiniz üzere deprem dolayısıyla seçim koordinasyon görevlilerimizi deprem kriz masalarına dönüştürdük, bu süreçte halkımızın gösterdiği dayanışmayı deprem illerine ulaştırmaya çalıştık.

Bu zor süreçte halkımızın gösterdiği büyük dayanışmaya tekrar teşekkür ediyoruz. Dayanışmayı örme çalışmalarımız halen de devam ediyor. Halkımızı da bu dayanışmayı örmeye, depremzedelere desteği sürekli kılmaya, deprem gerçeğini bir an bile unutmadan tedbir almaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE PARTİMİZİN DAHA GÜÇLÜ BİR TEMSİL İMKÂNI İLE TBMM’YE TAŞINMASIDIR”

Doğan, seçimle ilgili konuşarak şunları söyledi: “Önümüzdeki 52 gün içinde seçimlere hazırlanıyoruz. Hedefimiz milletvekili seçimlerinde partimizin daha güçlü bir temsil imkânı ile TBMM’ye taşınmasıdır. Bir tek oy bile kaybolmayacak şekilde güçlü bir çalışmanın başlangıcını aylar önceden yaptık. Geldiğimiz aşamada sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz, yüksek seçim kurulu üyelerimiz belirlenmiş gerekli eğitimler için hazırlık yapılmıştır.”

“5 BİN RESMİ SANDIK GÖREVLİMİZ VE 5 BİN GÖNÜLLÜ GÖREVLİMİZ İLE ALANDA OLACAĞIZ”

Doğan, “14 Mayıs seçimlerine bileşen partimiz olan Yeşil Sol Parti ile katılıyoruz. Van’da 693 mahallede bulunan 764 okulda 2 bin 284 sandıkta seçim görevlilerimizle alanda olacağız. Şimdilik belirlenmiş 5 bin resmi sandık görevlimiz ve 5 bin gönüllü görevlimiz ile alanda olacağız. Bugün Ramazan ayının ilk günü aynı zamanda. Seçim hazırlık çalışmalarımızı bu yönüyle iftardan sonra da olacak şekilde düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehrivan Gazetesi