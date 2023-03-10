Özellikle yüzyıllardır bu kadim topraklarda Kürt halkının kadim bayramlardan biri olmasından kaynaklı bayram havası değil, yas havasında ve halklarımızın ortak taleplerini ifade edeceği şekilde kutlayacağız” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, beraberindeki milletvekilleri ile 2023 Nevruz deklarasyonu için partililerle bir araya geldi.

Sur ilçesinde bulunan bir dernek içerisinde yapılan programda konuşan Buldan, bu yıl Nevruz’u bayram havasında kutlamayacaklarını ifade ederek, “Ancak Nevruzun ruhuna uygun bir şekilde karşılayacağımızı belirtmek istiyorum.

Özellikle yüzyıllardır bu kadim topraklarda Kürt halkının kadim bayramlardan biri olmasından kaynaklı bayram havası değil yas havasında ve halklarımızın ortak taleplerini ifade edeceği şekilde kutlayacağız” diye konuştu.

‘BU DÖNEM BÜYÜK BİR ACI YAŞIYORUZ’

Depremin yaralarını sarmak için bir arada olunması gereken bir dönemde olduklarını kaydeden Buldan, şunları söyledi:

“Bu dönem büyük bir acı yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik bu dönem çok daha fazla olmalıdır. İşte böylesi bir süreçten geçiyoruz. O yüzden Nevruz alanlarında haykıracağımız farklı şeyler de var. Yaşatan bir sistemi oluşturmak için iktidara 'Artık senin miadın doldu Türkiye halkları değişim istiyor' mesajı vermek istiyoruz. Ortak mücadele, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bir araya gelerek bunu başaracağımızı ifade edip haykıracağız."

"Nevruz büyük bir değişimin startı olacak. Halk kararını vermiş demokratik çözümde karar kılmıştır. Bunun emareleri hepimiz tarafından okunuyor. İktidar bu Nevruz’a baktığında değişimin başladığını görecektir. Türkiye halklarının birliğini, Kürtlerin ittifakını görecektir. Nevruz’un ruhu ve ortaya çıkaracağı büyük irade, 14 Mayıs’ın büyük değişim ruhuna dönüşecek ve ülkeyi mutlaka ama mutlaka değiştirecektir.” DHA-AA