"Beklenen Hava Değişikliği Eylül'de Başlıyor: 2024 Havalarının Seyri Ortaya Çıktı!"

2024 yılı Temmuz ayında Türkiye genelinde oldukça sıcak hava koşulları hüküm sürüyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hava sıcaklıklarında beklenen düşüş biraz daha gecikmeli olacak.

Temmuz ayı sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları bekleniyor.

Ağustos ayı başında ise birkaç derecelik bir düşüş yaşanması bekleniyor. Bu düşüş özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde daha belirgin olacak.

Eylül ayı ise mevsim normallerine dönüşün başlayacağı ay olarak tahmin ediliyor. El Niño olayının sona ermesi ve La Niña etkisinin başlaması, hava sıcaklıklarını düşüren etkenler arasında yer alıyor. La Niña'nın etkisi ile Eylül ve Ekim aylarında daha serin ve yağışlı bir hava bekleniyor.

Uzun süreli sıcak havalardan sonra Eylül ayı ile birlikte mevsim normallerine dönüş bekleniyor.