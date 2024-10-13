Hatay'da feci olay...
Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde, asrın felaketinde ağır hasar alan 2 katlı müstakil evin balkon kısmında çökme yaşandı.
Çökme esnasında balkonun altında bulunan 2 kişi enkaz altında kaldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Şahıslar, Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı şahıslar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürüldükleri esnada ambulansta can verdiler.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaşanan feci kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İHA