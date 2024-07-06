18 Temmuz 2024 tarihinde olağanüstü genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirleyecek olan Van Spor FK'de transfer çalışmaları başladı.

EROL TEMEL İŞİ SIKI TUTUYOR

Van Spor FK'nin yeni başkanı olması planlanan ve transfer çalışmalarına Ankara'da kurduğu bir ekip ile başlayan Erol Temel, iç transfer görüşmelerini gerçekleştirdi. İş transferde bir çok isim ile yola devam diyecek olan Van Spor, dış transferde ise flaş isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Geçmiş sezonlarda da Van Spor'da yönetim kurulu üyeliği ve asbaşkanlık görevlerini sürdüren Erol Temel, işi oldukça sıkı tutuyor.

İLK TRANSFER BAZUKA HASAN

Güçlü bir kadro kurmak isteyen Van Spor FK, başarılı futbolcu Hasan Bilal ile yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu. Van Spor FK'nin yıldız sol kanat oyuncusu olan 26 yaşındaki Hasan Bilal, geçtimiz sezon takıma büyük katkılar sundu. Sakatlığına rağmen 28 maçta görev yapan Hasan Bilal, 10 kez fileleri havalandırırken 7'de asit yaptı. Van Spor'a toplam 17 gol ve gol katkısında bulunan Hasan Bilal, yeni sezonda da Van Spor'da forma giyecek.

Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Van Spor FK, "Kulübümüz 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında; iki sezondur takımımızın formasını giyen başarılı futbolcu Hasan Bilal ile yeniden anlaşma sağlamıştır. Yeni sezonda futbolcumuz Hasan Bilal’e başarılar diler, camiamız için hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verdi.