Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Partilerin genel merkezlerinde liste belirleme süreçleri devam ederken anket şirketleri de seçime az bir zaman kala vatandaşın nabzını tutmak için çalışmalarına hız verdi. Son olarak 8 fark anket şirketinin paylaştığı Mart ayı anket sonuçlarını sizler için derledik.

Yöneylem'in 18-20 Mart'ta yaptığı ve kararsızların dağıtılmadığı son anket sonucuna göre AK Parti yüzde 30,2 oy alıyor. CHP'nin oy oranı 24,2; HDP'nin yüzde 8,4 ve İYİ Parti'nin yüzde 8. MHP ise 5,9'da kalıyor.

MAK'ın 8-15 Mart tarihlerindeki araştırmasına göre ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oyu yüzde 34,2; ana muhalefet partisi CHP ise yüzde 26'da kalıyor. İYİ Parti ise yüzde 13,6'ya kadar çıkmış durumda.

İşte 8 farklı firmanın anketinde son durum;