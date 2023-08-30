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Emekliye zam düzenlemesi için milyonlar nefesini tuttu. Toplu sözleşme için hakem heyetinin vereceği kararla emekli maaşlarına yapılacak düzenlemenin detayları da belli olacak. Emeklilere ayrıca yüzde 4'lük bir ek ödeme söz konusu. Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? İşte ek zam ve ek ödemeli kuruşu kuruşuna maaş tablosu...

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı zammı için talimatını vermesiyle çalışmalar başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı emeklilerin alım gücünü yükseltecek adımlar ve bütçe konusunda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Merkez Bankası yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 59,46 olarak gerçekleşti. Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

Yeni zam düzenlemesi geliyor

Orta Vadeli Plan'ın temellerinin atılması ve bütçede yol haritasının belli olmasının ardından emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları için talimatını vermesiyle iki Bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Erdoğan, emekli zammı için bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bu adımların atılacağını ifade etti ve tarih olarak da yıl sonuna kadar düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

Özellikle büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için yoğun çalışmalarak mali disiplini sağlamak adına adımlar atan Bakan Şimşek'in gündeminde 2 hedef var. Birincisi enflasyonu baskılamak. İkincisi ise mali disiplinin sağlanmasıyla asgari ücretli başta olmak üzere tüm emekli ve memurların refahını artırıcı düzenlemeleri devreye almak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası koordineli çalışarak enflasyonu tek haneye çekmeyi hedefliyor. Bakan Şimşek ücret artışlarının alım gücüne doğrudan yansıması için öncelikle enflasyonun baskılanması gerektiği bilinciyle adımlar atıyor. Çünkü enflasyonun yüksek kaldığı bir ortamda ücret artışlarının alım gücüne etkisi sınırlı kalıyor.

Toplu sözleşme sürecinde zam teklifi süreci sona tamamlandı. Hükümetin zam teklifi şöyle gerçekleşti:

2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10

2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5

Zam oranı 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı ilgilendiriyor. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri doğrudan memur zammı ile belirleniyor.

Ayrıca 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi de toplus sözleşme zammı için gelecek açıklamalara odakldnı. Çünkü enflasyonun üzerinde gelecek memur zammı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için önemli bir referans değer olması bekleniyor.

Emekliye, memur zammının altında kalmayacak şekilde zam yapılacak. Hükümetin son toplu sözleşme zammı ve enflasyon beklentisiyle hesaplanan fark dikkate alındığında Ocak 2024 memur zammı yüzde 45 civarında olacak.

Memurlar her yıl Ocak-Temmuz döneminde tıpkı SSK, Bağ-Kur emeklileri gibi zam alıyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur zammı hesaplamasında işin içine toplu sözleşme giriyor

2021 yılı Aralık ayında en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak uygulanıyordu. Ocak ayında önce 5500 TL'ye ardından ara zam ile 7500 TL'ye yükseltildi. Burada 2023 yılı içerisinde kümülatif zam oranı enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aştı.

Öte yandan en düşük emekli maaşı konusunda ara zam için çalışmalar devam ediyor. Ekim ayı başında Meclis'in açılmasıyla detaylar netleşecek. Burada en düşük emekli maaşının Hazine desteği ile 10 bin TL'ye çıkarılması gündemde yer alıyor.

Emekli maaşları hesaplanırken, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor ardından yüzde 4'lük bir ek ödeme ilave ediliyor. Yüzde 45'lik zam oranının gerçekleşmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması durumunda emekli maaşı tablosu şöyle olacak:

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