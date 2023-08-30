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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni dönemde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Göreve geldiği günden bu yana mevkidaşlarıyla sık sık bir araya gelen Bakan Fidan, son olarak geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya gitti.

22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'ta olan Fidan, buradaki temaslarının ardından Ukrayna'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Kritik görüşmenin tarihi belli oldu

Buradaki temaslarının ardından ise kritik görüşme için Rusya'ya geçeceği tarih merakla beklendi.

Konuya ilişkin açıklama Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharov'dan geldi.

Hakan Fidan Rusya'ya gidiyor

Yapılan açıklamada, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihinde bir araya geleceği açıklandı.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Ana gündem Tahıl Koridoru

Buradaki görüşmenin en önemli başlığı ise Tahıl Koridoru.

Temasların ardından BM yetkilileri ile de görüşmesi beklenen Fidan’ın diplomasi trafiği, Soçi’de yapılması planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Putin görüşmesi için büyük bir önem arz ediyor.

ensonhaber