"Hamster Kombat'ta Bugün 5 Milyon Altın Kazanma Fırsatı! 20 Temmuz Günlük Şifre Açıklandı!"

Hamster Kombat tutkunları için büyük gün geldi! 20 Temmuz Cumartesi günü, oyun severler için günlük şifre ve büyük ödüller açıklandı. Hamster Kombat dünyasında ilerlemek ve büyük ödüller kazanmak için bugünkü şifreyi kaçırmayın!

20 Temmuz Günlük Şifresi: BEACON

Bugünün Hamster Kombat şifresi "BEACON" olarak belirlendi. Bu şifreyi kullanarak oyunda ekstra avantajlar elde edebilir ve 5 milyon altın kazanma fırsatını yakalayabilirsiniz. Şifre, sisteme tanıtıldıktan sonra 24 saat boyunca geçerli olacak. Bu sürede şifreyi kullanarak ödülleri toplayabilirsiniz.

Morse Kodu ile BEACON

İşte "BEACON" kelimesinin Morse kodu:

B: —••• (uzun-kısa-kısa-kısa)

—••• (uzun-kısa-kısa-kısa) E: • (kısa)

• (kısa) A: •— (kısa-uzun)

•— (kısa-uzun) C: —•—• (uzun-kısa-uzun-kısa)

—•—• (uzun-kısa-uzun-kısa) O: ——— (uzun-uzun-uzun)

——— (uzun-uzun-uzun) N: —• (uzun-kısa)

Hamster Kombat Nedir?

Hamster Kombat, macera dolu bir dünyada hamster karakterleriyle savaşarak ilerlediğiniz, strateji ve aksiyon dolu bir oyun. Oyuncular, farklı görevleri tamamlayarak coinler toplar ve ödüller kazanır. Telegram üzerinden oynanan bu oyun, kullanıcılarına her gün farklı şifrelerle ekstra avantajlar sağlar.

5 Milyon Altın Kazanma Fırsatı

Bugün oyuna giriş yapacak olan oyuncular, "BEACON" şifresini kullanarak 5 milyon altın kazanma fırsatına sahip olacak. Bu büyük ödül, oyuncuların oyun içinde hızla ilerlemesini ve güçlü hamster karakterleri oluşturmasını sağlayacak.

Şifre Nasıl Kullanılır?

Hamster Kombat günlük şifresini kullanmak oldukça basit:

Oyuna giriş yapın. "Günlük Şifre" bölümüne gidin. "BEACON" şifresini girin. Ödüllerinizi alın ve oyunun keyfini çıkarın!

Kaçırmayın!

Hamster Kombat'ta her gün farklı şifrelerle büyük ödüller kazanabilirsiniz. 20 Temmuz günlük şifresi "BEACON" ile siz de oyunda öne geçin ve altınları toplayın! Unutmayın, bu şifre sadece 24 saat geçerli, bu yüzden acele edin ve ödüllerinizi kaçırmayın!

Hamster Kombat dünyasında heyecan dolu anlar ve büyük ödüller sizi bekliyor. Bugünün şifresini hemen kullanın ve 5 milyon altın kazanma fırsatını yakalayın!