WanHaber / M. Salih Giyci

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Emre Güray, ilçe ilçe dolaşıp vatandaşlarla bir araya geliyor. Önceki gün Gevaş'ı ziyaret eden Güray, dün de Başkale ve Gürpınar ilçelerini ziyaret etti. İlçelerde parti teşkilatlarıyla bir araya gelen Güray, esnaf gezisi yaparak vatandaşlarla da görüşüyor.

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası saha gezilerini hızlandıran Güray, ilçe ilçe dolaşıp seçim sonuçlarını istişare ediyor.

GÜRPINAR

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, teşkilat üyeleriyle birlikte Gürpınar ilçesini ziyaret etti. Gürpınar'daki ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Güray, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin istişaresini yapıp 1 yıldan daha az süre kalan yerel seçimler hakkında da görüş alışverişinde bulunuyor. İlçe teşkilatlarının ve vatandaşların söylemlerini dikkate alan Güray, AK Parti'nin Van'daki yol haritasını oluşturuyor.

Gürpınar ziyaretinde Hoşap'a da uğrayan Güray, sosyal medya hesapları üzerinden "Hoşap Kalesi, tarihin derinliklerinden yükselen bir miras. Geçmişin izleriyle çevrili, yeniden ayağa kalkmak için çağrı yapıyor. Kültürümüzü koruyarak ve sevgiyle kucaklayarak, Hoşap'ın güzelliklerini hep birlikte yeniden keşfedelim. Geçmişimize saygı, geleceğimize umut ve Hoşap Kalesi'ne sonsuz destek!" paylaşımında bulundu.

BAŞKALE

AK Parti'nin en düşük oy aldığı ilçelerden biri olan Başkale'yi ziyaret eden Güray, burada da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Başkale teşkilatı ziyareti sonrası genel bir değerlendirmede bulunan Güray, "Birlikte daha güçlü ve daha ileriye doğru ilerlemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Gürpınar, Başkale ve Hoşap'taki vatandaşları da bir dinleyen Güray, yerel seçimler hakkında istişarelerde bulunuyor. Güray'ı karşısında gören vatandaşlar ise "halkın içinde olan, halkın düşüncelerine önem veren bir başkan" yorumunda bulunuyor.