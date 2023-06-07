WanHaber / Ramazan Çetin

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, Vansporofc'nin sosyal medyadaki canlı yayınına katıldı. Vanspor hakında genel değerlendirmelerde bulunan Kıyak, bir çok futbolcu ile yollarını ayırdıklarını söyledi. Vanspor'un 12 Haziran günü kongreye gideceğini belirten Kıyak, kongrede yeniden aday olarak Vanspor'u sahipsiz bırakmayacaklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANI VAN'A STAT SÖZÜ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son Van'a yaptığı ziyarette otobüste kendisine Vanspor forması hediye ettiğini söyleyen Kıyak, "Cumhurbaşkanımızın konvoyunu Van Atatürk Şehir Stadyumu önünde durdurduk ve kendisine Vanspor FK forması hediye ettim. Bu kente ve bu camiaya yakışır bir stat talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza 3 kez ilettim. Sayın Cumhurbaşkanımızda bana söz vererek Van'a stat yapacaklarını söyledi. Kongrede adayız, stadın bizim dönemimizde yapılmasını çok arzuluyoruz. Müjdesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kıyak, Beştepe'de düzenlenen 'Türk Futbol Tarihi Sergisi'nde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Van'a stat yapılması talebini iletmişti.