Wanhaber / Ramazan Çetin

Van İl Sağlık Müdürlüğü'nde, yatırımlar konusunun konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirildi.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun başkanlığındaki toplantıya kurumda görevli hizmet başkanları ve kurum mimar ve mühendisleri de katıldı.

Toplantıda Erciş Devlet Hastanesi'ne yapılacak ek binaların durumu, 150 yataklı Muradiye ve İpekyolu Bostaniçi Devlet Hastanelerinin arsa durumları, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciş Devlet Hastanesi'nde kapasitesi arttırılacak yoğun bakımların durumları, Edremit’e planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin son planlamaları konuşuldu.