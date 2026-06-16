SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, sıcak hava koşullarının kalp hastaları üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaz aylarında yükselen sıcaklığa karşı vücudun damarları genişleterek ve terlemeyi artırarak ısıyı uzaklaştırmaya çalıştığını belirten Sarıkaya, bu fizyolojik yanıtın kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerde bazı sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

“SICAK HAVALARDA SIVI VE ELEKTROLİT KAYBI OLUR”

Sıcak havalarda terleme ile birlikte sıvı ve elektrolit kaybının meydana geldiğini kaydeden Sarıkaya, bunun dolaşımdaki kan hacminde azalmaya ve tansiyon düşüklüğüne neden olabileceğini söyleyerek, “Yaz aylarında artan çevre sıcaklığına karşı vücut, damarları genişleterek ve terlemeyi artırarak ısıyı uzaklaştırmaya çalışır.

Bu fizyolojik yanıt sağlıklı bireylerde genellikle tolere edilebilirken, kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerde çeşitli sorunlara yol açabilir.

Sıcak havalarda terleme ile birlikte sıvı ve elektrolit kaybı meydana gelir. Bunun sonucunda dolaşımdaki kan hacmi azalabilir ve tansiyon düşebilir. Vücut, azalan dolaşımı telafi etmek için kalp hızını artırır. Bu durum özellikle koroner arter hastalığı, kalp yetersizliği, ritim bozukluğu ve ileri yaş gibi durumlarda kalbin iş yükünü artırabilir.” şeklinde konuştu.

UYARILARI SIRALADI;

Kalp hastalarının sıcak havalarda yeterli sıvı alımına dikkat etmesi gerektiğini belirten Sarıkaya, uyarıları şu şekilde sıraladı:

“Yeterli hidrasyon: Dehidratasyon hem tansiyon düşüklüğüne hem de böbrek fonksiyonlarında bozulmaya neden olabilir. Ancak kalp yetersizliği nedeniyle sıvı kısıtlaması bulunan hastalar, sıvı alımını doktor önerilerine göre düzenlemelidir.

Aşırı sıcak saatlerden kaçınma: Özellikle 11.00–16.00 saatleri arasında çevresel ısı stresi en yüksektir. Bu saatlerde dış ortamda bulunmak kalbin oksijen ihtiyacını artırabilir.

İlaçların gözden geçirilmesi: Diüretikler, ACE inhibitörleri, ARB’ler ve bazı tansiyon ilaçları sıcak havalarda sıvı dengesi ve tansiyon üzerinde daha belirgin etki gösterebilir. Hastalar ilaçlarını kesmemeli, ancak olağan dışı şikayetlerde hekimlerine danışmalıdır.

Elektrolit dengesinin korunması: Aşırı terleme potasyum ve sodyum kaybına yol açabilir. Bu durum bazı hastalarda ritim bozukluklarını tetikleyebilir.

Semptom takibi: Göğüs ağrısı, nefes darlığında artış, açıklanamayan halsizlik, çarpıntı, senkop veya presenkop gelişmesi durumunda tıbbi değerlendirme geciktirilmemelidir.”

“SIVI DENGESİNİ KORUYUN, AŞIRI SICAKLARDAN KAÇININ…”

Sarıkaya, yaz aylarında alınacak basit önlemlerin kalp yetersizliği alevlenmeleri, ritim bozuklukları, hipotansiyon atakları ve kardiyovasküler olayların önlenmesine katkı sağlayabileceğini belirterek, “Epidemiyolojik çalışmalar, aşırı sıcak dönemlerinde kardiyovasküler nedenlere bağlı hastane başvuruları ve mortalitenin arttığını göstermektedir.

Bu nedenle sıcak hava dalgaları, özellikle kalp hastaları için yalnızca bir konfor sorunu değil, aynı zamanda önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yaz aylarında alınacak basit önlemler; kalp yetersizliği alevlenmeleri, ritim bozuklukları, hipotansiyon atakları ve kardiyovasküler olayların önlenmesine önemli katkı sağlayabilir.

Kalp hastaları için yazın temel öneri şudur: Sıvı dengesini koruyun, aşırı sıcaklardan kaçının, belirtilerinizi takip edin ve ilaçlarınızı hekiminize danışmadan değiştirmeyin.” ifadelerini kullandı.