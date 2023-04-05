Halkbank Merkez Şubesi Cevdet Paşa Mahallesi İkinisan Bulvarı'na taşındı. İkinisan Bulvarı'nda hizmet vermeye başlayan Halkbank Merkez Şubesi, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki hizmet binasını ise kapattı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde uzun yıllardır hizmet veren Halkbank Merkez Şubesi, bundan böyle İkinisan Bulvarı'nda müşterilerine hizmet verecek.

Halkbank Merkez Şubesi, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla taşınarak yeni yeri olan Cevdet Paşa Mahallesi İkinisan Bulvarı No 37/E adresinde hizmete başladı.

Banka şubesine işlem yapmak için giden vatandaşlar, bankanın taşındığını görünce yeni hizmet yerine gitmeye başladı. Halkbank Merkez Şubesi'nin daha önce merkezi noktada olduğunu belirten müşteriler, yeni yerin merkeze biraz uzak kaldığını vurguladılar.

Van Bölge Gazetesi