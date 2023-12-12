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Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Rizespor maçında futbolda istenmeyen anlar yaşandı.

Karşılaşma 1-1 berabere biterken iki takım da maçı bir kişi eksik tamamladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atarak saldırdı.

Halil Umut Meler: Benden bu kadar

Yaşanan bu olay sebebiyle Meler'in gözü şişti. Olay sonrası ise birçok mecradan tepkiler peş peşe geldi.

Hakem Halil Umut Meler'den ise hakemliği bırakacağına dair önemli bir açıklama geldi.

Hastaneye kaldırılan Meler, A Spor'un aktardığı habere göre, kendisini ziyarete gelenlere "Benden bu kadar" diyerek hakemliği bırakacağını söyledi.