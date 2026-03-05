Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde; Yüksekova ilçesi sorumluluk alanında bulunan Sarıtaş köyü Yemişli mezrasında bir tırda, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı.

Yapılan aramada; 29 paket halinde daralı ağırlığı 15 kilo 263 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli tahkikata başlanıldı"ifadelerine yer verildi.