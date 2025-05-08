Projeyle birlikte hem bölge ekonomisine katkı sağlanması hem de kadın üreticilerin tarımsal üretimde aktif rol almasının hedeflendiği eğitim programı, teknik personeller eşliğinde teorik olarak gerçekleştirildi.

Eğitimde katılımcılara safran bitkisinin ekim teknikleri, bakım süreçleri, hasat zamanı ve pazarlama stratejileri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Eğitime katılan kadın üreticiler, proje sonunda edindikleri bilgi ve tecrübe sayesinde safran üretimlerine başlayarak aile ekonomilerine katkı sunmayı hedefliyor.