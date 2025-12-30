Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı, sağlık hizmetlerini de olumsuz etkiledi. İl merkezine bağlı Akkuş köyünde yaşayan S.K. isimli kalp hastası kadının rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık Merkezi, UMKE ve Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz havaya rağmen ambulans, köy yolunda belirli bir noktadan sonra ilerleyemedi.

Bunun üzerine il özel idaresi ekipleri zaman kaybetmeden iş makinesiyle köye ulaştı. Rahatsızlanan kadın, iş makinesiyle ambulansın beklediği noktaya getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansa alınan hasta, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanın sağlık durumunun takip altında olduğu öğrenildi.