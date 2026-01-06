Kent genelinde 31 Aralık– 4 Ocak tarihlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Dondurucu soğuklar ve kar esaretine rağmen İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli; kar paletli ambulanslar ve 4x4 araçlarla, 7/24 esasına göre görev yaparak hastalara umut oldu.

Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar kapsamında, hem kırsal bölgelerde hem de ilçe merkezlerinde rahatsızlanan 520 hastaya yerinde müdahale edildi. Kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, paletli ambulanslarla kar kütleleri aşılarak hastanelere taşındı. Bu süreçte 25 hastanın il içi ve iller arası sevki de sorunsuz bir şekilde tamamlandı.



Karadan ulaşımın imkânsız hale geldiği noktalarda ise Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulanslar devreye girdi. Hava ambulansı ile durumu kritik olan 2 hastanın sevki güvenli bir şekilde gerçekleştirilirken, bir hastaya ise arazide doğrudan müdahale edildi. UMKE ekipleri ise sadece bu 5 günlük süreçte 45 zorlu vakaya müdahale ederek hayat kurtardı.

Kar yağışının ulaşımı durdurma noktasına getirdiği bölgelerde, hayati risk taşıyan diyaliz hastalarına öncelik verildi. Önceden yapılan planlamalar ve koordinasyon sayesinde, yolları kapalı olan köylerdeki diyaliz hastaları tek tek evlerinden alınarak güvenli bir şekilde hastanelere nakledildi.

Sağlık ekiplerinin vakalara zamanında ulaşabilmesi için Hakkari Valiliği koordinasyonunda; İl Özel İdaresi, karayolları, emniyet ve jandarma birimleri seferber oldu. İş makineleriyle açılan yolların ardından bölgeye giren sağlık ekipleri, kurumlar arası iş birliğinin en güzel örneğini sergiledi.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, dondurucu soğuklara ve kar esaretine rağmen özveriyle çalışan tüm sağlık personeline ve destek veren diğer kamu kurumlarına teşekkür ederek, sağlık hizmetlerinin her şartta kesintisiz süreceğini vurguladı.