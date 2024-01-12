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Hakkari'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı da olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının artmasıyla birlikte ise 284 yerleşim yerine ulaşım sağlanılamıyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor.

140 personel sahada

Ulaşımda aksamaların meydana gelmemesi ve köy yollarının bağlantısını sağlamak için 140 personel ve 122 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdüren il özel idaresi, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için büyük gayret sarf ediyor.

Sürücülere uyarı yapıldı

Hakkari merkezde 16 köy ve 41 mezra, Derecik ilçesinde 2 köy ve 1 mezra, Yüksekova ilçesinde 58 köy ve 79 mezra, Şemdinli ilçesinde 18 köy ve 69 mezra olmak üzere toplam 94 köy ve 190 mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de hummalı bir çalışma yürüten ekipler, kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde başladığı karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hafta sonu boyunca yağışların devam edeceği kentte, sürücülerin dikkatli olması ve zincirsiz yola çıkmaması konusunda yetkililer uyarı yaptı.