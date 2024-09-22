Dağdan Kopan Kaya, Otomobili Vurdu

Yağışların etkili olduğu Hakkari’de, dağdan kopan bir kaya parçası, Yusuf Türkoğlu’nun kullandığı otomobilin üzerine düştü; bu olay, 1. Tünel mevkiinde gerçekleşti ve araç ciddi şekilde hasar aldı.

Sürücünün Yaşadığı Şans

Yusuf Türkoğlu, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Kayanın düştüğü ön koltukta kimse yoktu, yoksa kurtulma şansım olmazdı" diyerek, yaşadığı şansı dile getirdi.

Ön Camın Patlaması ve Araçtaki Hasar

Kaya parçasının araca düşmesiyle birlikte, ön cam patladı ve araçta çeşitli hasarlar meydana geldi; sürücü, bu durumun yaşandığı için kendisini çok şanslı hissettiğini ifade etti.

Ölümden Kıl Payı Kurtuluş

Yusuf Türkoğlu, "Ölümden kıl payı kurtuldum, verilmiş sadakam varmış" diyerek, yaşadığı olayın ciddiyetini vurguladı; bu tür durumların yağışlı havalarda sıkça yaşa