WanHaber - ÖZEL

Z. Hakan Perihanoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlerde AK Parti'den aday adaylığını açıkladı. AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yapan Perihanoğlu, İl Başkanı Emre Güray'ı ziyaret ederek aday adaylığı başvurusunda bulundu. Müracaat sonrası WanHaber'e açıklamalarda bulunan Perihanoğlu, AK Parti'nin gençlerin partisi olduğunu söyledi. Perihanoğlu, "AK Parti gençlerin partisidir, Recep Tayyip Erdoğan gençlerin lideridir. Bizlerde kentimize ve ülkemize hizmet etmek için bu yola koyulduk. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte liderimizi ve ülkemizi asla yalnız bırakmayacağız. Her zamankinden daha fazla çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Z. Hakan Perihanoğlu kimdir?

1993 Yılında Van'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Çınar ve TED kolejlerinde, lise eğitimini Şehit Koray Akoğuz Lisesi'nde tamamladı. Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Van'da ilk üretim yapan ve 1943 Yılında kurulan aile şirketinde 3. kuşak Yöneti Kurulu Başkanı olarak faaliyet gösteriyor. 2012 Yılında AK Parti'de siyasete başlayan Perihanoğlu, sırasıyla ÜNİ AK, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Gençlik Kolları Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ve halen Gençlik Kolları Başkan Vekilliği görevlerini sürdürüyor.