Takım olarak ciddi bir sorumluluk üstlendiklerini belirten Kutlu, üç yıllık planlama doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

“VAN SPOR’U LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Van ORG’ye konuşan Kutlu, “Ekibimle birlikte bu noktaya nasıl geldiğimizin farkındayız. Artık sorumluluğumuz daha büyük. Van Spor gibi köklü ve büyük bir camiayı, layık olduğu en üst seviyelere taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu sadece bir sezona değil, üç yıllık kapsamlı bir planlamaya dayanan bir sürecin başlangıcıdır. İnşallah bu yolculukta başarıya ulaşacağız.” dedi.

“SAHAYA DAHA GÜÇLÜ VE KARAKTERLİ BİR VAN SPOR YANSITACAĞIZ”

Kamp sürecine de değinen Kutlu, takım içi uyumun artırılması adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyerek, “Takım içi uyumu artırmak ve sahada en iyi performansı yakalamak adına, eski, yeni ve genç futbolcularımızın birbirleriyle kaynaşması için kamp sürecinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu birlik ve beraberlik duygusuyla sahaya daha güçlü ve karakterli bir Van Spor yansıtacağız.” sözlerine yer verdi.

“VAN SPOR’UMUZU EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE HAZIRIZ”

Yeni yapılanmanın büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı; “Yeni yapılanmamızı en doğru şekilde tamamlayarak, mücadele edeceğimiz ligde Van Spor’umuzu en iyi şekilde temsil etmeye hazırız. Taraftarlarımızdan aldığımız güçle, hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.”