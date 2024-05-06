Hak-İş Sendikası Van İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, işlerine son verilen belediye çalışanlarının haklarını sonuna kadar savunacaklarını duyurdu.

“Belediyelerden çıkarmaların devam edecek gibi göründüğünü” söyleyen Fatih Akdeniz, “İşten çıkarmalar devam edecek gibi duruyor. Bizler yaptığımız basın açıklamasıyla başladığımız hak arayışı devam ediyorken şimdi de Van Büyükşehir ve VASK’de işten çıkarmalar oldu. Biz HAK-İŞ, HİZMET-İŞ Sendikası olarak sizin bu sıkıntınız giderilinceye kadar bugün itibariyle basın açıklamamız ve hak arayışımız sürecek. Türkiye'nin pek çok yerinde olan bu işçi kıyımı maalesef Van'da da var.” dedi.

“DAİMA SAHADA OLACAĞIZ”

Bir an önce hukuki süreci başlatacaklarını söyleyen Akdeniz, “Hizmet-iş sendikamızın genel merkezinden gelen hukukçumuz şu anda burada. Sizden aldığımız vekâletlerle dava sürecini başlatacağız. Dava süreci başladıktan sonra daima sahada olacağız.” ifadelerini kullandı.

Akdeniz, "Büyükşehir Belediyesi, VASKİ ve İpekyolu Belediyesi'nde çalışan ve mağdur edilen bütün arkadaşlarımızla beraber, bu saatten sonra İpekyolu'nun girişine bırakacağımız eylem çadırı önünde biz Van’a, siyasetçilere, STK’lara, özellikle belediye başkanlarına sesimizi duyuracağız. Sendika olarak, siz tekrar işe dönünceye kadar mücadele edeceğiz” diyerek sözlerini sürdürdü.

“KİMSE KPSSS İLE BELEDİYE’YE GİRMEDİ”

İşe alım süreçleriyle ilgili konuşan Akdeniz, “Çalışan 20-30 yıllık ekip belediyeye referansla girdi, KPSS ile değil. Sizler de onlardan birisiniz. Dönem dönem belediye çalışanları alınmadı mı, alındı. İşten çıkarılmanızın mazereti neymiş! Şimdi sen bu borcu 3-5 tane çalışandan mı çıkaracaksın? Belediyenin her zaman borcu vardı ama herkes maaşını alabiliyordu.” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİLERİMİZ SAHİPSİZ DEĞİL”

Hak-İş Sendikası Van İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, “Derler Van sahipsizdir ama bizim işçilerimizin hiçbiri sahipsiz olmayacak. Neyse sonuç beraber ilerleyeceğiz. Bu yüzden beraber mücadele edeceğiz. Mücadele olursa sonu zafer olur, sonuç her ne olursa olsun, biz avukatlarımıza güveniyoruz çünkü bizim avukatlarımızın uzmanlık alanı bu, kimse bağımsız şekilde hareket etmesin. Sizin bir sendikanız var ve dava sonuçlandıktan sonra dahi kimse sizden beş kuruş para almayacak.” dedi.

İşten çıkarılmalarla ilgili her türlü hukuki hakkı kullanacaklarını söyleyen Akdeniz, “İnsanların hakkı için hukuku için kurulan yer sendikadır” diye kaydetti.

“YANINIZDAYIZ, HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

Hukuki süreci takip etmek için Hizmet-İş Genel Merkez’inden gelen Avukat Osman Sarı, sendikanın mahkeme sürecine dair bilgilendirmelerde bulundu.

Hizmet-İş Genel Merkez Hukuk Müşaviri Avukat Osman Sarı; “İyi günde yanınızda olmak kolay bizler kötü günde de yanınızda olacağız. İçiniz rahat olsun, bizler sendika olarak sizin yanınızdayız. Yaşanılan olay üzücü bir hadise ama bizler sizin yanınızda olarak size gereken her türlü desteği sağlamaya çalışacağız." diyerek işçilerle konuştu.