Hak-İş Sendikası, İpekyolu Belediyesi çalışanlarından 130’unun, ihtiyaç fazlası olduğu ve mali külfet oluşturduğu gerekçesiyle işten çıkarılmalarına karşı dava açacaklarını söyledi.

Yapılan işten çıkarmaların devamının geleceğini söyleyen Fatih Akdeniz, “Dün akşam İpekyolu Belediyesinden atılan mesaj bizim edindiğimiz bilgiye göre 130 kişiye geldi. Bu diğerlerine gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu Büyükşehir Belediyesine, VASKİ’ye, başka yerlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize sıçrayabilecek bir durum.” dedi.

SAĞDUYU ÇAĞRISINDA BULUNDU

Hak arayışlarında siyasi görüş ayrımı gütmeyeceklerini söyleyen Akdeniz, “Şu anda herkes gergin ve agresif, sizleri sağ duyuya davet ediyorum. Biz kanunlarla yönetilen bir devlette yaşıyoruz. Daha önce de bu sendikaya geldiniz, biz siyasi görüş gütmedik, bizim tek davamız ekmektir dedik.” ifadelerini kullandı.

Sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi adına işten çıkarılan kişilere birlik çağrısında bulunan Hak-İş Sendikası Van İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, “Bundan sonraki aşamada biz hep birlikte hareket edeceğiz. Bu bir ekmek davası, ekmek mücadelesidir. Biz rızkımızın mücadelesini sonuna kadar yapacağız. Bizler Hak-iş olarak Hizmet-iş olarak bu işin sonu nereye varırsa varsın mücadele edeceğiz. Kimse rehavete kapılmasın, kimse sahipsizim diye endişelenmesin.” şeklinde konuştu.

“SEÇİMDEN SONRA HERKES KABUĞUNA ÇEKİLDİ”

Akdeniz, “Ha biz genel olarak çok sahipsiziz. Benim diyen siyasetçiler burada olacaktı. Gece telefon açıp ne yapacaksınız diye sormakla olmaz. Seçimden sonra, herkes kabuğuna çekildi, hiç kimse yok. Çıkın konuşun, hiçbir şey yapmadınız ama çıkın deyin ki, Allah razı olsun arkadaşlar, çalıştınız emek verdiniz. Seçimi kazanan tarafı da tebrik edin. Biz kendi kendimize yeteriz, ancak birlik olursak yeteriz. Dağılırsanız bizi kimse toparlayamaz. Pes edemeyiz, ne bizi ne kendinizi yarı yolda bırakmayın. İki ay boyunca belediyenin önünde nöbetteyiz. Havlu atmayacak, kimseyi yarı yolda bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Hak-İş Sendikası Van İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, “Seçimden önce kimseyi işten çıkarmayacağız diye söz verdiler. Dün akşam kanunsuz bir şekilde mesaj yoluyla işten çıkarılmalar oldu. Mesajın iletildiği numara dahi belli değil. Bu işi takip eden hukukçularımız var. Bu süreçte tüm hukuki süreci sendika olarak sizin adınıza yürüteceğiz.” dedi.

“GEREKİRSE BELEDİYENİN ÖNÜNDE ÇADIR KURACAĞIZ”

Cuma namazı sonrası İpekyolu Belediyesi önünde işten çıkarılan işçiler adına basın açıklaması yapacaklarını söyleyen Hak-İş Başkanı Fatih Akdeniz, “Bugün hangi parti olursa olsun, işçilerin hakkını aramak için İpekyolu Belediyesi önünde olacağız. Belediyelerde işe girenlerden kim hangisi referanssız işe girmiş de size bu zulmü reva görüyorlar. Haksız şekilde işten çıkarılan arkadaşlar, hakkınız hukukunuz var. Biz buna sahip çıkacağız. Sendikanızın yönetimi olarak biz yanınızdayız, sizinleyiz. İşten atılan arkadaşlarımızın tamamı işe dönene kadar gerekirse belediyenin önünde çadır kuracağız. Sizden öncekiler işe nasıl girdiyse, sizler de öyle girdiniz. Hani seçimden önce kimsenin ekmeğine dokunulmayacaktı, böyle hukuksuzluk olmaz, insanları kazanın.” diyerek sözlerini sonlandırdı.