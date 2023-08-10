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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tanrıver, yıldız kaymasının bir meteor oluşumu, Perseid (Perse) meteor yağmurunun ise Perseus'dan (Takımyıldızı) çıkan meteorlar olduğunu söyledi.

Astronomi meraklılarının Türkiye semalarını aydınlatacak yoğun meteor yağmurunu 12-13 Ağustos'ta saat 21.00'den gün doğumuna kadar net olarak görebileceklerini anlatan Tanrıver, en yoğun ise cumartesiyi pazara bağlayan gece 23.00-01.00 saatlerinde izlenebileceğini ifade etti. Mynet