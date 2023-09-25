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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı Açış Konuşmasını gerçekleştirdi.

Erkan yaptığı konuşmada dezenflasyonu yani enflasyon oranını zaman içinde azaltmayı tesis etme yolunda kararlı olduklarını vurgulayan açıklamalar yaparak, Türk Lirası mevduat payını artırmaya yönelik hedefleri ortaya koydu.

Hafize Gaye Erkan, öncü göstergelerin, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası (TL) varlıkların payını artırmaya başladığına işaret ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız.

Son dönemdeki düzenlemelerin hedefi: TL mevduat payını artırmak

Erkan, son dönemdeki düzenlemelerinin TL mevduat payının artırılmasını hedeflediğini kaydederek şu ifadeyi kullandı:

2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

"TL varlıklara yönelik talebi artırmaya kararlıyız"

Erkan, Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabındaki aktarımına göre şu ifadeleri kullandı:

Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız.

ENSONHABER