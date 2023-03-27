Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanıyor.

48 günün kaldığı tarihin en önemli seçimlerinde, parti liderlerinin çalışmaları devam ediyor.

Gelişmeler devam ederken pusulada yer alacak isimler de belirlendi.

Son haliyle pusulada yer alacak isimler; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oldu.

Öte yandan partiler milletvekilliği için de başvuruları almaya başladı.

CHP'de ise milletvekilliği aday adaylığı başvurularının sona ermesiyle değerlendirme süreci başladı.

Hacer Foggo, CHP'den seçime girecek

Mevcut milletvekillerinin çoğu yeniden vekil olmak adına başvurularda bulunurken, listede yer alan ve yer almayan isimler dikkat çekti.

Partinin önde gelen kurmaylarından CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Onursal Adıgüzel ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin aday adaylığı başvurusunda bulunmadı.

Listede yer alan bir isim ise gündem oldu.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, vekil aday adaylığı başvurusunda bulunan isimlerin arasında yer aldı.

Ensonhaber