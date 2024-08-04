Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hac dönemiyle ilgili şu bilgileri kaydetti:

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor.

"ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 5 AĞUSTOS-16 EYLÜL TARİHLERİNDE"

Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecekler."

Erbaş, paylaşıbında geniş bilgi için hac.gov.tr adresini hatırlattı.

KAYIT YENİLEME E-DEVLET ÜZERİNDEN

2024 yılı haccı için çekilen kuraya katıldığı halde kesin kayıt sırası gelmeyen veya kesin kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple hacca gidemeyenlerin (vazgeçme, erteleme vb.) kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden kendilerince yapılacaktır.