Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine dair bir duyuru geldi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine uzatılan 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, 27 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Öte yandan başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.

TARİH UZATILDI

Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek.

Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveynlerinin kura katsayılarını etkilemeyecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

Akrabalık bağı olanlar 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek.

Hac başvuru sürecinde tüm işlemler ise e-Devlet üzerinden yapılacak.