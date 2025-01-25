Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Van 8. Olacağın İl Kongresinde yaptığı konuşmada Güzeldere Tünelinin sol tüpünün ne zaman tamamlanacağına da değindi.

Erdoğan, yaptığı konuşmada; “Van - Hakkari güzergahında, Güzelsu ile Başkale arasında hizmet verecek 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere tünelimizin Van – Hakkari yönündeki sağ tüpünü bitirerek hizmete açtık. Güzeldere Tünelinin tamamlanması ile 32 virajlar olarak bilinen ve kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesimini by – pass ederek yüksek bir standarda kavuşturduk. Böylece bu kesimdeki yol süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük. Tünelimizin sol tüpünde de kaplama beton çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah sol tüpü de 2025 yılı Temmuz ayı içinde tamamlayacağız”