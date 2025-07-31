Gürpınar Devlet Hastanesi bünyesinde yapılacak olan diyaliz merkezinin inşaat çalışmaları devam ediyor.

YETKİLİLER İNŞAAT ALANINI İNCELEDİ

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ile birlikte Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Sevcan Sağlam, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Gökhan Asanatüci ve hastane yönetimi, inşaatı devam eden alanda incelemelerde bulundu.

MERKEZE 5 CİHAZ KAZANDIRILACAK

5 cihaz kapasiteli diyaliz merkezi için inceleme sırasında yüklenici firma yetkililerinden yürütülen çalışmalar ve sürece ilişkin bilgi alındığı belirtildi.

Van İl Sağlık Müdürü Tosun ve beraberindekiler Gürpınar Devlet Hastanesini de ziyaret ederek, hastalarla da sohbet etti.