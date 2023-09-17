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WanHaber - ÖZEL

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) tarafından düzenlenen "Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı" Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde önceki gün düzenlenen programla kapılarını açtı.

Yoğun ilgi gösterilen renkli fuarda coğrafi işaretli yöresel ürünler sergileniyor.

Bir çok ilden katılımın olduğu fuara vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Coğrafi işaret tescilli ürünlerin yanı sıra, yemekler, bakliyat, hububat, baharat, yağ, et ürünleri, unlu mamuller, çikolata, şekerleme gibi ürün gruplarının yer aldığı fuara ünlü şefler de katılım sağladı.

Çok sayıda davetlinin ve vatandaşın katılımı ile kapılarını açan ve Van’ı gastronomi turizminde yukarılara taşımayı amaçlanan fuarı ziyaret etmek isteyenler bugün akşam saatlerine kadar Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'ne gidebilecek.

Hafta sonu olması nedeniyle fuarı bugün çok sayıda kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Haber: Fatma Öztürk