Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli idari personel H.T, henüz belirlenemeyen nedenle D.B. adlı kadın personeli silahla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Öğrencilerin ve personelin tahliye edilmesinin ardından binaya giren güvenlik güçleri, H.T'yi eyleminden vazgeçip teslim olması için ikna etmeye çalışıyor.

"Gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı"

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün yaşanan ve herkesi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelin başka bir personeli rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Olayın meydana gelmesinin ardından üniversitenin güvenlik birimleri ve emniyet güçlerinin olaya hızlı şekilde müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Üniversitemize giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor. Üniversitemiz, gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."