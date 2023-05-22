Wanhaber - Özel

Çeşitli farkındalık etkinlikleri ile Van Gölü’ne dikkat çekmek isteyen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, bu kez İstanbul’da ortaya çıktı.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, İstanbul’da Gülhane Parkı’nda Kayserili öğrenci grubuna Van Gölü’nün güzelliklerini anlatarak, dikkatlerini bu yöne çekti.

Van Gölü sohbetine ortak olan Kayserili öğrenci grubu, daha sonra üzerinde “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” yazılı pankartı açtı.

Konuya ilişkin Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından yapılan açıklamada; “Paydaşı olduğumuz ‘Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı’ kapsamında Van Gölü farkındalığını arttırmak için yapmış olduğumuz eğitimlerimizi hayatın her alanına taşıyoruz.

İstanbul Gülhane Parkı’nda karşılaştığımız Kayserili öğrenci grubuna, ülkemizin en büyük gölü ve dünya harikası Van Gölü’nün güzelliklerinden bahsettik. Öğrencilerin ilgisi oldukça iyiydi ve öğrenciler Van Gölü farkındalığına katkı sunmak için üzerinde ‘Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” yazılı pankartımız ile Van Gölü’ne ses oldular” denildi.

Umut Tarhan