Tahmini Okuma Süresi: dakika

Altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ederken; ons altın fiyatı haftanın üçüncü işlem gününde dar bantta hareket ediyor. 2033 - 2036 bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,10 düşüşle 2034 dolarda bulundu.

Gram altın fiyatı, yeniden 2000 liranın üzerini test ederken; şu dakikalarda yüzde 0,04 primle 2000 liradan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN RAKAMLARI

Çeyrek altın 3.353 lira

Yarım altın 6.706 lira

Tam altın 13.176 lira

Cumhuriyet altını 13.393 lira

Reşat altın 13.425 lira

Gremse altın 32.941 liradan satılıyor.

DOLARIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,5547 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,5932 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,6020 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,14 yükselişle 30,6004 TL seviyesinde hareket etti.

Öte yandan dolar, dün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,7999 TL'ye kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

EURO DA PRİMLİ

Euro fiyatları sığ piyasada 32,9870 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,16 artışla 32,9409 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,6005 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında düşüşle 104,12 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0757 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 43,02 seviyesinde bulunuyor.