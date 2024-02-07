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Bir süredir proje çalışmalarının gerçekleştirildiği yeni hastane ile ilgili açıklama, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’ndan geldi. Türkmenoğlu, projenin tamamlandığını açıkladı.

Daha önce açıklanan bilgilere göre yeni yapılacak olan 800 yataklı hastane Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirilecek ve böylece Van Şehir Hastanesine dönüştürülecek. Hastanenin yatak kapasitesi 2 binin üstüne çıkacak.

Van ve bölge illere hizmet verecek olan şehir hastanesinin önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor.,

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISINA ZİYARET

Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı ziyaret ederek hem Van şehir hastanesi hem de kentin sağlık yatırımları ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin X hesabından paylaşım yapan Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu; “Van Şehir Hastanesi Bölgemizin en büyük sağlık kampüsü oluyor. Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Hüseyin Kürşat Kırbıyık ziyaret ederek, şehrimizde sağlık alanındaki yatırımlar hakkında bilgiler aldık. Ek 800 yataklı hastanemizin projesi bitti” diye kaydetti.